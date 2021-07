Telefono e internet a singhiozzo a San Miniato, Ciuoffo: "Regione ha investito in fibra ottica. Risoluzione a ottobre"

Dopo la nota di ieri di Confcommercio Pisa che denunciava lo stato della connessione internet a San Miniato, è arrivata oggi la risposta in merito da parte dell'assessore Ciuoffo:

“La Regione Toscana ha investito risorse comunitarie ingenti, per la stesura della fibra ottica nelle aree a fallimento di mercato. Nel corso di questi ultimi tre anni Regione Toscana ha promosso ed indetto Conferenze di Servizi con tutti gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni sul progetto, al fine di velocizzare l’iter amministrativo dei permessi. La società Open Fiber, dal quadro inviato presso i nostri uffici nelle recenti settimane, ha comunicato che terminerà i lavori di realizzazione della banda ultra larga per il mese di ottobre 2021. Successivamente sarà attivata la commercializzazione delle infrastrutture di rete, affinché siano disponibili i servizi di connettività in banda ultralarga ai cittadini e alle imprese. Saranno coperte con tecnologia FTTH (Fiber To The Home) e velocità fino a 1Gbps 478 unità immobiliari (abitazioni ed imprese) per un valore delle opere di circa 380 mila euro.

L’iter dei lavori da parte di Open Fiber ha subito, a San Miniato come in altri Comuni toscani, fasi altalenanti per diverse ragioni, tra cui inevitabilmente la recente pandemia. Detto questo abbiamo ragione di credere che la società rispetterà l’impegno preso per il completamento dei lavori entro l’autunno prossimo. L’obiettivo – come ricordano i rappresentanti di Confcommercio – è quello di consegnare a tutti le stesse opportunità di crescita, riducendo il digital divide. L'invito che faccio a Confcommercio è quello di incontrarci a settembre a San Miniato per discutere assieme delle opportunità legate ai processi di digitalizzazione assieme agli operatori del commercio, che rappresentano i veri protagonisti della fase di rilancio che ci attende".

La Lega: "Interpelleremo il Difensore Civico regionale"

“Apprendiamo con disappunto - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - che, a San Miniato, sussistono grossi problemi a livello di collegamento internet. Tale problematica sta mettendo in forte difficoltà le aziende e gli abitanti della zona che, giustamente, sono irritati dalla palese criticità. Restiamo esterrefatti di come, nel tecnologicamente evoluto 2021, si possano, dunque, registrare situazioni di questo tipo che non permettono alle imprese di poter lavorare in modo adeguato, senza tralasciare i cittadini che risentono anch’essi di questa lacuna informatica. A tal proposito interpellerò tempestivamente il Difensore Civico regionale, evidenziandogli le predette carenze presenti nell’area sanminiatese.”