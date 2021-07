Vannino Chiti presenta il suo libro nel Pistoiese

Il Senatore Vannino Chiti presenta il nuovo libro nella 'sua' Pistoia con una doppia tappa. Si comincia giovedì 15 luglio alle 21 al circolo Arci Pontelungo di via Lucchese dove, a dialogare sui temi de 'Il destino di un'idea e il futuro della sinistra', saranno assieme all'autore: Chiara Innocenti di Progressisti in cammino, Matteo Rastelli, studente universitario, Mattia Nesti di Sinistra civica ecologia e la presidente del circolo che ospita la serata, Giulia Melani. A moderare Alberto Vivarelli, caporedattore di Report Pistoia, porterà i suoi saluti il segretario del circolo Pd Pontelungo Spazzavento, Marco Pieracci.

La serata di venerdì sarà invece sulla montagna, a Campotizzoro, sempre alle 21. Nella sala delle assemblee della Pubblica assistenza (ex Smi) interverranno con l'autore: il Sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, Ilaria Bugetti consigliera regionale Pd, Chiara Innocenti di Progressisti in cammino e la scrittrice Olga Cantini. Modererà il giornalista Mauro Banchini.

Fonte: Ufficio Stampa