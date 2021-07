Aggredisce i carabinieri e la madre li picchia col mattarello: un arresto e una denuncia

I Carabinieri di Carmignano hanno arrestato ieri mattina un uomo di 40 anni, italiano e residente a Prato, per aver aggredito le forze dell'ordine durante la perquisizione domiciliare. Mentre i militari tentavano di immobilizzarlo, si è fatto aiutare anche dalla madre 57enne, che ha deciso di spalleggiare il figlio con un’azione che ha finito per costarle una denuncia penale per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ha infatti impugnato un mattarello utilizzandolo quale arma per colpire i militari che sono dovuti intervenire anche nei confronti per renderla inoffensiva.

Per lo stesso reato il figlio l’uomo è stato tratto in arresto e risponderà stamani del suo comportamento nel celebrando giudizio per direttissima.

Un altro arresto è avvenuto a Carmignano, località Spazzavento, dove un 44enne marocchino pregiudicato aveva invaso la proprietà privata, allacciandosi abusivamente alla rete elettrica e idrica. Dai controlli dei militari gli sono stati trovati quasi trenta grammi di hashish più l’attrezzatura necessaria per il confezionamento in dosi. L’uomo è stato così arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.