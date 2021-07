Ambiente, incontro sulla spiaggia libera per parlare di rifiuti e raccolta differenziata

Un incontro sulla spiaggia libera per parlare di rifiuti e raccolta differenziata. È organizzato per domani, giovedì 15 luglio, alle ore 10.30, dal Comune di Pisa insieme a Geofor nell’ambito delle attività estive di comunicazione ambientale organizzate per l’estate 2021. L’appuntamento è al punto informativo Bandiera blu di Calambrone, sulla spiaggia libera Calambrone 2 (ingresso al mare C91). Saranno presenti il personale dell’ufficio ambiente del Comune con alcuni operatori di Geofor. Un’occasione di approfondimento per tutti, anche per recepire segnalazioni o suggerimenti.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa