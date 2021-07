La 'carovana ambientale' passa da Empoli, il clima al centro: "Non c'è più tempo da perdere"

Leonardo Masi e Armando De Matteis (foto gonews.it)

Sabato 17 luglio la 'carovana ambientale per la salute dei territori' farà tappa ad Empoli, fermandosi al Csa Intifada.

L'arrivo è previsto per le ore 15 mentre alle 18 seguirà un'assemblea incentrata sull'ambiente, che toccherà anche la vicenda 'Keu' con la partecipazione del gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabrica Comune. La serata si concluderà con una cena sociale, a partire dalle 21.

Una prima 'carovana ambientale Riseup4Climate Justice' è partita in occasione del G20 dell'Economia che si è svolto a Venezia dal 7 all'11 luglio, con tappa finale in Val di Susa il 21 luglio. Una seconda carovana si muoverà invece dal Molise, passando per Taranto fino a Napoli in occasione della contestazione al G20 "Ambiente-clima-energia", del 22 e 23 luglio, come spiegano da Csa Intifada Empoli. La manifestazione pro ambiente attraversa cinque regioni, in particolare Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Piemonte.

La carovana ambientale intende porre l'accento sull'ambiente e sui cambiamenti climatici. "Crediamo che non ci sia più tempo da perdere, bisogna agire immediatamente riguardo alle politiche per salvaguardare il clima" afferma Armando De Matteis del Csa Intifada.

Nell'appuntamento a Empoli, "ci confronteremo partendo dalla questione Keu, senza dimenticarci di affrontare anche le questioni riguardanti la politica ambientale della amministrazione che in questi anni non si è contraddistinta per la salvaguardia ambientale. Basta ricordare - prosegue Csa Intifada Empoli - i tagli indiscriminati di alberi, uno per tutti il previsto taglio dei tigli sul viale IV Novembre che solo la mobilitazione del quartiere ha parzialmente evitato. Sabato 17 è un'occasione per confrontarci con altre realtà nazionali, per ragionare tutti insieme su come contrastare la devastazione dell'ambiente dei nostri territori. Oggi più che mai c'è bisogno di creare reti resistenti per difendere la nostra terra".

Come già detto, la discussione toccherà anche la vicenda Keu. L'inchiesta della Dda di Firenze sta riguardando più parti della Toscana tra cui l'Empolese Valdelsa, nel quinto lotto della Srt 429 tra Empoli e Castelfiorentino. "Non vogliamo aspettare altro tempo, bisogna bonificare subito" conclude Csa Intifada Empoli.

"Il gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabrica Comune è felice di dare sostegno anche alla 'carovana ambientale per la salute dei territori'" - afferma il consigliere Leonardo Masi. "Come gruppo siamo sempre stati attivi e propositivi sul territorio nel favorire e partecipare a tutte le iniziative e movimenti che hanno a cuore la tutela dell'ambiente. Il tema dell'ambiente è strettamente collegato a molti aspetti: all'organizzazione del lavoro, alla gestione dei servizi pubblici, all'educazione personale. Per questo motivo tutte le iniziative sono da sostenere, siano esse la richiesta di più piste ciclabili ed il piano della mobilità sostenibile, la piantumazione di alberi e la cura del verde, ma anche la discussione intorno ai rifiuti. Per questo motivo sosteniamo la "carovana ambientale" di sabato, facciamo parte dell'assemblea permanente "no keu" e siamo stati in piazza a Santa Croce".