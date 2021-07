Il basket piange Daniele Ciaponi, ex Etrusca e fondatore della Polisportiva Cerretese

La società Etrusca Basket San Miniato piange la scomparsa di Daniele Ciaponi, uno dei principali sostenitori dell'Etrusca da giocatore e dirigente.

Daniele Ciaponi, classe 1952, ha avuto un ruolo da giocatore nella società della Rocca negli anni 60 e 70, per rimanere sempre legato ai colori Etrusca negli anni successivi. E' stato il fondatore della Polisportiva Cerretese, dando un grosso contributo a quel nuovo progetto che ancora oggi continua ad essere una realtà cestistica importante della nostra area.

Negli ultimi anni era rientrato nella dirigenza Etrusca, con un ruolo attivo e importante come socio e come sostenitore di tutto il movimento. Da tutto il mondo Etrusca le più sentite condoglianze alla moglie, alla figlia e a tutti i parenti e un forte abbraccio in questo momento di grande dolore.

Fonte: Etrusca Basket San Miniato