'Dante e le stelle', l'atlante poetico della Toscana a Montelupo

Nell'ambito delle celebrazioni dantesche approda a Montelupo Fiorentino un progetto di Accademia Mutamenti, Arca Azzurra, Compagnia Lombardi - Tiezzi e I Sacchi di Sabbia.

L'atlante poetico della Toscana fa tappa all'osservatorio Beppe Forti con lo spettacolo "Dante e le stelle", Immagini astronomiche e astri nella Commedia

La cosmologia di Dante è quella aristotelico-tolemaica dominante nel Medioevo: sfere celesti solide, con incastonati pianeti e altri astri, si muovono concentricamente intorno alla terra, centro dell’universo. Ma se questa fisica ci risulta oggi assurda e incomprensibile, la poesia delle stelle che la Commedia ci consegna è invece vicinissima al sentimento di dolcezza, malinconia e desiderio che associamo ancora oggi agli astri che brillano nel cielo notturno.

La selezione di brani proposta si richiama appunto a questa evocatività, che – nei contesti più diversi all’interno del poema – attraversa i secoli e ci sollecita con la stessa delicatezza d’immagini e lo stesso valore.

In particolare, è cosa notissima che le tre cantiche della Commedia si concludono tutte con la parola «stelle»: una scelta che ha un parziale precedente in Virgilio (con le ombre che concludono sia l’Eneide sia la prima ecloga delle Bucoliche), ma che disegna soprattutto le linee del viaggio oltremondano di Dante, dal buio senza stelle dell’Inferno alla purificazione purgatoriale, fino allo scioglimento di ogni facoltà del poeta nello stesso amore che gli astri provano per Dio al termine del Paradiso. Ripercorrere queste linee non è allora solo questione di astronomia, ma della più alta e viva poesia.

Spettacolo con Giuliana Colzi, Massimo Salvianti, Lucia Socci (voci recitanti), Alfonso Belfiore (live electronics), presenta Roberto Comi.

Considerato il tema di questa tappa, l'amministrazione comunale ha coinvolto il Gruppo Astrofili di Montelupo e insieme hanno promosso la serata che si terrà, appunto, presso l'osservatorio "Beppe Forti" a San Vito.

L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa