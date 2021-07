Torna "Due Paesi in Festa", Brioche e Gelato artigianale a San Pancrazio-Lucignano

Anche quest’anno l’Associazione Sportiva San Pancrazio-Lucignano organizza la 34 esima edizione di “Due Paesi in Festa”, dal 16 al 18 luglio. Non potrà avere luogo nella sua forma consueta, e nella sua location naturale, come il parco della Rimembranza di fronte alla Pieve romanica di San Pancrazio, ma si svolgerà, con l’entusiasmo di sempre, nello spazio del campo sportivo , in una zona più ampia dove sarà possibile adottare tutte le precauzioni necessarie in questo particolare momento.

La festa sarà comunque un'occasione per ritrovarsi tutti insieme, nel rispetto delle procedure anti-covid, ricordando il brutto periodo trascorso, che ha cambiato le nostre abitudini, ma allo stesso tempo ci ha trasmesso la voglia e lo spirito di ricominciare una vita normale, nelle nostre comunità, fatta anche di contatti concreti e non solo virtuali.

Vi invitiamo a venirci a trovare, trascorreremo insieme una piacevole serata, riappropriandosi delle nostre abitudini, che sono quelle di stare in allegria e in compagnia.

Non mancherà la musica, e allo stand gastronomico potrete gustare antipasti, grigliate, pizze il tutto accompagnato da ottimi vini. E per finire non dimenticare di assaggiare l’unica e inimitabile Brioche con gelato artigianale.

Vi aspettiamo, è consigliata la prenotazione al 3342220688

Fonte: Ufficio stampa