Festa de L'Unità di San Donato, il ritorno dopo un anno di assenza

Dopo un anno di assenza dovuto alle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, torna dal 16 al 25 luglio la Festa de l’Unità di Vinci, immersa fra le colline, gli olivi e i vigneti del panorama suggestivo di San Donato, organizzata dal Partito Democratico di Vinci.

“È per noi motivo di soddisfazione ripartire dopo lo stop dovuto al covid -afferma Daniele Vanni, segretario comunale del Pd di Vinci – La Festa de L’Unità di San Donato rappresenta per noi una tradizione e un grande momento di socializzazione. Per questo è importante dare vita alla 19^ edizione grazie all’aiuto dei tanti volontari che ogni anno si impegnano per la riuscita dell’evento".

Quest’anno la struttura della festa prevede alcune modifiche per attenersi alle normative anti-covid. Sono previsti posti limitati e per questo è obbligatoria la prenotazione chiamando il 3938682138, tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 19.