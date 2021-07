Firenze si candida per ospitare l'Eurovision 2022

C'è anche Firenze tra le città che si candidano per ospitare l'Eurovision Song Contest del 2022. I Maneskin hanno vinto l'edizione 2021 e quindi la prossima annata il festival europeo della canzone dovrà tenersi in Italia, nel mese di maggio.

Il sindaco fiorentino Dario Nardella ha presentato formalmente la proposta e l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi è al lavoro per portare l'Eurovision in riva all'Arno. C'è da compilare un dossier per battere la concorrenza delle altre città italiane e quindi avere a Firenze il programma che andrà in diretta sulla Rai. Proprio la Rai assieme a Ebu dovrà deliberare entro fine agosto.

Firenze è l'unica città toscana che ha presentato la candidatura. Ecco le altre: Bologna, Genova, Firenze, Milano, Roma, Torino, Trieste, Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo, Acireale (Catania), Bertinoro di Romagna (Forlì - Cesena), Jesolo (Venezia), Palazzolo Acreide (Siracusa) e Sanremo (Imperia).