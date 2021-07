Fuga di gas, chiusa via Baccio da Montelupo

Nei giorni scorsi nella parte alta di Montelupo si è verificata una fuga di gas, sulla quale è stato effettuato un intervento di urgenza.

Tuttavia è emersa la necessità di effettuare un lavoro importante sulle tubature che si protrarrà fino al 6 agosto.

Per questo motivo è necessario intervenire sulla viabilità della parte alta di Montelupo.

Dalle 8.00 alle 19.00 sarà chiusa al transito via Baccio da Montelupo nel tratto compreso tra via del Crocifisso e via San Giuseppe.

Per accedere alla zona del Castello di potrà passare da via Giro delle Mura e immettersi in via San Giuseppe dove è cambiato la direzione di marcia del senso unico fino alla fine dei lavori.

Non ci sono, invece, problemi per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti, infatti gli operatori di Alia passeranno la mattina presto prima della chiusura della strada. Per questo si raccomanda ai residenti di mettere fuori i rifiuti la sera per il giorno successivo.