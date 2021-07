Gioventù nazionale fa festa a Pistoia

Gioventù nazionale si ritrova, giovedì 15 luglio presso l’Agriturismo “Le Forri” (Pistoia) per la Festa regionale. Incontri, confronti, dibattiti, con la presenza della senatrice Daniela Santanchè, insieme agli onorevoli e ai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.

Dalle 18.00 l’incontro “Destra giovanile: progetti e prospettive” con Gabriele Sgueglia, Presidente regionale di Gioventù nazionale, Chiara La Porta, Vicepresidente nazionale di Gioventù nazionale, Anthony La Mantia, Presidente nazionale Azione studentesca, Fabio Roscani, Presidente nazionale di Gioventù nazionale

Dalle 19 alle 21 aperitivo e cena

Alle 21.15 incontro con la senatrice Daniela Santanchè con il saluto del Coordinatore regionale Fdi, Fabrizio Rossi

A seguire, “I giovani incontrano le istituzioni”, parteciperanno gli onorevoli di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi e Patrizio La Pietra, i consiglieri regionali Francesco Torselli, capogruppo, Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci, Alessandro Capecchi, Gabriele Veneri.

“Gioventù nazionale cresce e si radica anche in Toscana, anche i sondaggi danno il gradimento di Fdi più alto fra i giovani e per noi è motivo di orgoglio ma anche di maggiore responsabilità e impegno. Siamo e saremo anche in Toscana al fianco di Giorgia Meloni e del partito, siamo l’unico movimento giovanile presente e in salute in Italia. Soprattutto in un momento storico come questo, dove il Paese sta facendo scelte politiche che graveranno sulle spalle delle nuove generazioni, non si può prescindere dal dialogo con i giovani” dichiarano Gabriele Sgueglia e Chiara La Porta.

“I giovani sono il futuro del Paese ed il nostro obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla politica. Dobbiamo ricreare tra i giovani la fiducia e la voglia di lottare nelle cose in cui credono, dai temi locali a quelli nazionali. Fratelli d’Italia da sempre coniuga tradizione e rinnovamento” sottolinea Fabrizio Rossi.

Fonte: Ufficio Stampa