Green pass per bar e ristoranti, Landi (Lega): "Toscana dica no"

La Regione Toscana chieda al Governo di rivedere i criteri per il passaggio da zona bianca a zona gialla e ribadisca il suo No all’estensione dell’obbligo del certificato verde per bar e ristoranti. Sono gli impegni contenuti in una mozione a prima firma Marco Landi (Lega), che sarà discussa nel prossimo consiglio regionale.

“Il solo pensare di vincolare l’accesso a bar e ristoranti al possesso del green pass significa due cose: o non si è mai stati in un bar o in un ristorante, o non si tengono in considerazione le esigenze degli esercenti. In entrambi i casi siamo di fronte a una discriminazione pesante nei confronti di chi non è vaccinato, soprattutto se non per sua scelta. Ricordo che siamo la terzultima Regione italiana per rapporto tra dosi consegnate e somministrate, e qualcosa vorrà pur dire: vogliamo limitare le libertà di chi non è ancora riuscito a prenotarsi per gli errori della Regione?”, spiega il consigliere della Lega.

“I dati del Regno Unito - prosegue Landi – ci dicono che all’aumento dei contagi non corrisponde analogo aumento dei ricoveri e ancor meno dei decessi. Ecco perché, come auspicato da numerosi presidenti di Regione, è necessario che si rivedano subito i parametri per il passaggio da zona bianca a zona gialla, sostituendo il fatidico 50 casi su 100mila abitanti con la percentuale di posti letto ospedalieri occupati”, conclude il consigliere della Lega.

Fonte: Ufficio stampa