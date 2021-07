Gregge a Firenze, Torselli (FdI): "Pecore salvate dalla Festa del Sacrificio"

“Grazie alle segnalazioni di Fratelli d’Italia e di tanti cittadini indignati, un gregge di pecore è stato salvato dalla Festa del Sacrificio, la ricorrenza musulmana che prevede lo sgozzamento di animali vivi. La Asl è finalmente intervenuta in via della Chimera, nei pressi degli alloggi popolari assegnati dal Comune di Firenze a famiglie Rom, dove da giorni erano comparsi gli animali. Il gregge adesso è al sicuro e non sarà sottoposto alla crudele e arcaica pratica di uccisione. Ribadiamo con forza che questo tipo di rituali non deve assolutamente avvenire nel nostro Paese: ne va del benessere degli animali e anche delle persone, visto che questa assurda macellazione viene fatta anche in case private. Non abbassiamo la guardia e vigiliamo affinché altri animali non vengano ammassati e torturati altrove. Chiediamo che sul territorio italiano venga immediatamente proibita una pratica crudele, dissennata e retrograda come questa, anche in virtù del regolamento europeo che legifera sulla protezione degli animali durante l’abbattimento, imponendo la riduzione minima del terrore e dello stress. Non è sufficiente la regolamentazione della Regione che risale al 2009: la macellazione rituale degli animali deve essere abolita!” E’ quanto dichiarato da Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.

Fonte: Ufficio stampa