In tre aggrediscono un 43enne a Viareggio e lo mandano in ospedale, tra di loro anche un minorenne

Aggressione sul lungomare di Viareggio. Nella tarda serata del 29 giugno tre giovani, di cui un minorenne, avrebbero aggredito un uomo di 43 anni, residente a Massarosa, mentre passeggiava insieme a sua moglie e sua figlia. I tre sono stati identificati e denunciati per lesioni personali aggravate in concorso, per loro sarà richiesto anche il 'Daspo Urbano'.

I carabinieri hanno visionato le immagini di telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona, ascoltato testimoni e fatto individuazioni fotografiche, così da raccogliere gli elementi necessari per risalire ai tre. La vittima ha poi riconosciuto le persone che lo avevano aggredito. Quest'ultimo aveva riportato un trauma cranico oltre ad una frattura ad un piede ed un trauma contusivo ad una retina con una prognosi complessiva di 30 giorni.