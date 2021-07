Jannik Sinner al Tennis camp Isola d'Elba

Jannik Sinner torna al Tennis camp Isola d’Elba. Sotto l’egida del coach Riccardo Piatti, in questi giorni il tennista altoatesino sta perfezionando la preparazione, insieme al preparatore atletico Dalibor Sirola e al fisioterapista Claudio Zimaglia, in vista dei prossimi tornei in programma negli USA. Presenti anche lo svedese Thomas Johansson, vincitore dell’Australian Open nel 2002, la giovane promessa Dahme Manas, attuale numero uno al mondo degli under 14, ed Ela Milic tra le più forti giocatrici europee.

Il Tennis Camp Isola d’Elba, una delle accademie di tennis più importanti in Italia, situata in località Ripalte a Capoliveri, si conferma, dunque, ritrovo e punto di riferimento del tennis internazionale. Anche Maria Sharapova e Simone Bolelli qui sono di casa, assieme a grandi appassionati, noti al grande pubblico, come Neri Marcorè e Maurizio Crozza.

Riccardo Piatti, trainer da diversi anni di Sinner, insieme al suo Team, da giugno ad agosto, è uno dei protagonisti. Con lui è possibile migliorare il proprio livello di gioco attraverso specifiche sessioni di allenamento. Diretto da Filippo Bersani, maestro di Tennis, lo staff di insegnanti del Tennis Camp elbano è appositamente diversificato per incontrare tutte le esigenze degli sportivi che si succedono qui da 13 anni

Fonte: Ufficio Stampa