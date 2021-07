Letture, arte e musica: ecco 'Vicini 1 metro' al Cerchio dei Cipressi di San Donato

Il giorno 17 LUGLIO dalle ore 17,30 si terrà l’evento, ‘Vicini 1 metro’ al bellissimo Cerchio dei Cipressi di San Donato, Vinci, il sesto di una serie di eventi nati per condividere in maniera spontanea e informale letture, opere d’arte e musiche in un clima di amicizia, scambio e creatività. Si lascia a tutti, artisti, musicisti, attori, performer di ogni genere o semplici amatori delle arti, la possibilità di esprimersi liberamente dopo un lungo periodo di chiusura e restrizioni, nel pieno rispetto della bellezza naturale del luogo e delle norme di sicurezza.

Come l’anno scorso, gli organizzatori sono stati invitati dai proprietari dell’azienda Dianella 1, Francesco e Leonardo Lunardi, a valorizzare un luogo di grande suggestione storica e paesaggistica, Il Cerchio dei Cipressi, piantato dal nonno di Lunardi negli anni ‘70 sull’antica strada di crinale che collegava Empoli a Vinci. Con una vista a 360° delle colline vinciani, il cerchio è diventato un punto di riferimento sull’orizzonte per tutti quella che abitano o lavorano in quest’ area della Toscana.

Chi vuole assistere può arrivare e partecipare liberamente. Per segnalare nuove idee o avere informazioni contattare ejsainsbury@hotmail.it

Molto benvenuti anche tutti quelli che vogliono semplicemente ascoltare, guardare e godersi un luogo magico, senza intervenire attivamente.

Fonte: Ufficio Stampa