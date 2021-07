Scompare a quasi cento anni la scrittrice toscana Luisa Adorno

La cultura italiana piange la scomparsa di Luisa Adorno, al secolo Mila Curradi, scrittrice e insegnante. Nata a Pisa nel 1921, è venuta a mancare a Roma ieri (13 luglio) e il 2 agosto avrebbe compiuto cento anni.

Per molti anni ha lavorato come insegnante nelle scuole medie e superiori. Grandissima amante dei libri e della letteratura, ha pubblicato alcuni romanzi di successo come 'L'ultima provincia', ripubblicato da Sellerio negli ultimi tempi. Nella sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, come il Premio Viareggio o il Premio Nazionale Pisa.

Il materiale del fondo Luisa Adorno è stato depositato all'Archivio di Stato di Firenze e consta di manoscritti già editi e di documenti come partecipazioni a convegni o articoli.