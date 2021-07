Maggio Musicale Fiorentino nel Convento della Vergine: buona la prima a Fucecchio

Grande successo ieri sera nel giardino del Convento della Vergine a Fucecchio dove, di fronte a oltre 100 spettatori, si sono esibiti i maestri dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, vera e propria eccellenza artistica nazionale.

La formula del Maggio Musicale itinerante nei Comuni della Città Metropolitana di Firenze ormai da alcuni anni ha trovato terreno fertile a Fucecchio dove gli eventi proposti hanno sempre riscosso grande partecipazione.

Le musiche di Mozart, Verdi, Puccini, Rossini, Gounod e Zandonai sono state magistralmente interpretate dagli artisti del Maggio che, in un contesto scenografico particolare come i giardini del convento francescano, hanno raccolto un grande apprezzamento.

"Quella di ieri nell'orto dei Frati - ha commentato il sindaco Alessio Spinelli - è stata davvero una bellissima serata di musica con artisti di grandissimo livello che raramente è possibile apprezzare lontano dai grandi centri culturali. Sono particolarmente soddisfatto dell' accoglienza che la nostra città anche questa volta ha riservato al Maggio Fiorentino. La cultura deve essere al centro della rinascita delle nostre città in questa fase nella quale stiamo cercando di metterci alle spalle la pandemia e ripartire. Un ringraziamento speciale lo voglio rivolgere agli amici della RSA Le Vele per la loro partecipazione all'evento e alla Contrada Porta Raimonda per l'ottima organizzazione".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa