Primo negozio Sammontana al 100% eco-friendly, il progetto del team Sagravida

Un business plan per realizzare il primo punto vendita di gelati Sammontana al 100% ecosostenibile, costruito con materiali completamente eco-friendly, pannelli fotovoltaici e linee di gelato che utilizzano il latte di mandorla. E’ questo il progetto che ha vinto l’edizione 2021 del Business Tutors, la sfida a colpi di business plan che rappresenta l’evento di punta della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi di Firenze. A incoronare il team di ‘Ice Green’ per il miglior business plan è stata la giuria tecnica, mentre quella popolare ha scelto il progetto del team ‘Sagravida’ che, in collaborazione con Livith Spa, ha messo a punto un business plan per l'apertura di una filiale dell'azienda nella città di Barcellona. A loro è andato il premio per la miglior presentazione e il miglior video.

Il Business Tutors 2021, che quest’anno è tornato finalmente in presenza raccogliendo molto interesse, si è svolto ieri pomeriggio al The Space Cinema di Via di Novoli, 2. Per la competizione di fine corso gli studenti sono stati suddivisi in gruppi di lavoro a cui è stata poi assegnata un’azienda per la quale sviluppare ed esporre un progetto e la relativa pianificazione strategica. Il business plan è stato poi presentato davanti ad una platea di imprenditori, dirigenti e professionisti. Al termine della giornata la giuria ha decretato i vincitori che si sono conquistati due borse di studio: una offerta dalla Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali e l’altra offerta dall’azienda KME in memoria di Giuseppe Orlando.

“Siamo molto felici di aver potuto nuovamente organizzare l’esperienza formativa del Business Tutors - ha commentato il presidente Ssati Claudio Terrazzi - che serve per mettere alla prova i nostri studenti con casi concreti di progettazione e realizzazione di un business plan. L’obiettivo principale della scuola è proprio quello di dare ai giovani una formazione non solo teorica, ma anche molto pratica e concreta, subito spendibile nel mondo del lavoro. E devo dire che quest’anno la qualità e lo spirito innovativo dei progetti sono stati all’altezza delle nostre aspettative. Auguro ai vincitori, ma anche a tutti gli altri partecipanti, un futuro lavorativo ricco di soddisfazioni”.

Per il Presidente di Kme Marco Miniati “l’annuale assegnazione della Borsa di Studio “Giuseppe Orlando” ad uno dei team vincitori del “Business Tutors” è per Kme un tradizionale appuntamento di cui è estremamente orgogliosa perché sottolinea la grande stima e fiducia della Società nell’attività della Scuola di Scienze Aziendali “Piero Baldesi” nella preparazione di nuove generazioni di manager competenti e motivati per affrontare le moderne sfide dei mercati globali”.

“Il Business Tutors è un momento importante anche per il Comune di Firenze che punta molto sulla Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali per dare un futuro a tanti giovani che frequentano questa scuola e che trovano un’occupazione - ha detto Cecilia Del Re, Assessore all’innovazione tecnologica del Comune di Firenze -. In questo periodo di grave crisi economica e sociale vedere ragazzi che dopo un anno difficile presentano dei progetti in partnership con le imprese è una gioia che dà speranza sulla ripartenza”. “La Ssati è uno dei nostri punti di riferimento - ha commentato Federico Gianassi, Assessore alle attività produttive del Comune di Firenze - in questo momento così complesso nel quale abbiamo bisogno di rilanciare l’economia cittadina e metropolitana abbiamo bisogno di potenziare le attività di formazione per assicurare un migliore inserimento di giovani qualificati nel mondo del lavoro. Questa iniziativa va nella giusta direzione e da soci della Scuola di Scienze Aziendali siamo ancora una volta a dire che questo è il percorso giusto”.

Fonte: Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi di Firenze