Processo morte Martina Rossi, udienza in Cassazione a fine agosto

Si terrà il 26 agosto l'udienza in Cassazione del processo per la morte di Martina Rossi, la studentessa che morì il 3 agosto 2011 precipitando dalla terrazza di un albergo a Palma di Maiorca.

L'udienza, che inizialmente era stata fissata per il 22 luglio, è slittata in seguito al ricorso presentato prima da Luca Vanneschi poi dall'altro imputato, Alessandro Albertoni. Entrambi sono accusati di tentata violenza sessuale di gruppo: per l'accusa la giovane morì tentando di scappare da loro.

Con la sentenza d'appello bis del 28 aprile i due aretini sono stati condannati a tre anni. L'udienza del processo, essendo a rischio prescrizione, verrà fatta dalla sezione estiva della Suprema corte.