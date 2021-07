Indagine sulla trasmissione del Covid, può compilarlo chi ha fatto un tampone

Il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni dell’Università di Firenze, l’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana e le Unità di Epidemiologia delle Aziende USL Toscana Centro e Toscana Nord-Ovest hanno avviato un’indagine per individuare i luoghi, le condizioni e i comportamenti che favoriscono la trasmissione del virus SARS-CoV-2. I risultati saranno molto utili per capire come contenere il contagio nei prossimi mesi.

L’indagine è rivolta a tutte le persone che effettuano un tampone (sono esclusi i tamponi di controllo per verificare la negativizzazione dopo aver contratto l'infezione) presso i punti di prelievo presenti sul territorio delle due AUSL e richiede la compilazione di un breve questionario completamente anonimo una volta ricevuto l’esito del test. Nel caso di minori sotto i 14 anni, il questionario può essere compilato dai genitori o dai tutori legali.

La partecipazione di tutti è molto importante.

Color che sono stati sottoposti a un tampone dopo il 26 aprile 2021 (passaggio della Toscana in “zona gialla” e poi in “zona bianca”), qualsiasi sia stato il risultato del test, sono invitati a compilare il questionario via web all'indirizzo www.ars.toscana.it/sars_cov2

Fonte: Asl Toscana Centro