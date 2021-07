Ribasso economico del 15% per gestione asilo comunale a Firenze, protesta la Fp Cgil: "Inaccettabile"

In questi giorni il Comune di Firenze ha assegnato tramite affidamento in appalto vari servizi educativi comunali per un totale di 9 nidi, 1 centro infanzia, 1 spazio gioco e 1 centro multiculturale per una base d’asta totale di poco più di 9 milioni di euro.

Tra questi il nido comunale Fantaghirò (via Petrocchi 57, Q5), il quale è passato a cooperativa Gialla, che si è aggiudicata la gestione del servizio per i prossimi 4 anni (2+2) con un ribasso economico del 15% sulla base d’asta 1.050.000,00 euro (un risparmio per il Comune di circa 160 mila euro).

Le domande e i dubbi sorgono spontanei: come farà coop Gialla a mantenere la qualità del servizio? Dove risparmierà? Chi pagherà il risparmio che ha avuto il Comune?

Visto che il 90% dei costi nella gestione di un servizio, come un asilo nido, sono la retribuzione del personale, abbiamo la seria preoccupazione che a pagare siano le lavoratrici e i lavoratori dell’appalto.

Come Fp Cgil faremo di tutto per garantire le retribuzioni e i diritti acquisiti per il personale che lavora e ha lavorato in tutti questi anni al nido Fantaghirò, e avvieremo anche in questo servizio la vertenza per il corretto inquadramento contrattuale degli educatori con titolo.

Chiederemo al Comune l’accesso agli atti di gara per dimostrare ancora una volta che le gare assegnate con “l’offerta economicamente più vantaggiosa” (così si chiama questa modalità di gara) in realtà sono gare al massimo ribasso economico, ribasso pagato sulla pelle di chi lavora nei servizi, pagato dal sistema della cooperazione che li gestisce (tante cooperative si lamentano di non farcela più), e che sempre di più rischia di essere pagato anche dagli utenti dei servizi stessi. Occorre una seria riflessione da parte del Comune rispetto all’affidamento dei servizi in appalto, se ormai è diventato troppo costoso affidarli all’esterno, conviene, allora, reinternalizzare i servizi garantendo occupazione ai tanti lavoratori oggi impiegati.

Fonte: Fp Cgil Firenze - Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze