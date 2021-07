Rifiuti, Bagnai (Mnc): "Cittadini tartassati nelle bollette"

In questo periodo vanno a sovrapporsi situazioni ambigue che inducono il gruppo consiliare MONTELUPO NEL CUORE-CENTRO DESTRA PER MONTELUPO , ad esternare nuovamente riserve critiche sugli effetti che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti producono sugli utenti.

Da un lato si fa rilevare con enfasi che nel comune di Montelupo si sarebbe raggiunto un alto tasso di virtuosità comportamentale da parte dei cittadini , con un livello di raccolta differenziata pari all’86,3% e una percentuale pro capite di rifiuti indifferenziati pari a 5417 kg/ab/anno , ma dall’altro sono state emesse da Alia bollette che hanno generato forte disappunto e necessità di chiarimenti , soprattutto per una lievitazione imputabile a fantasiosi conguagli.

L’Amministrazione comunale , evidentemente raggiunta da tante proteste, ha dovuto chiedere e ottenere dal gestore una maggiore presenza dei propri operatori presso gli sportelli del Comune , per essere a disposizione degli utenti e fornire i necessari chiarimenti.

Ancora una volta a nostro avviso sorge il problema di indebite ricadute onerose sull’utenza , conseguenti a una gestione poco virtuosa del servizio, su cui anche la maggioranza di governo cittadino non può dirsi esente da responsabilità, perché ad esempio non ha chiarito neppure in Consiglio comunale le ragioni per cui ha avallato in sede di assemblea dell’ATO Toscana Centro il piano economico finanziario del gestore , pur in presenza di disavanzi da ripianare legati a scelte amministrative che richiamano precise responsabilità

Noi pretendiamo chiarezza nei rapporti pubblica amministrazione /cittadino , e non possiamo accettare che si evidenzi una virtuosità formale dell’utenza accompagnata però da imposizioni tariffarie che non lo premiano a causa della necessità di coprire disavanzi

Gruppo consiliare MONTELUPO NEL CUORE-CENTRO DESTRA PER MONTELUPO Consigliere comunale Daniele Bagnai