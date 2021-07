Valentina Mira con 'X' inaugura a Petroio il 2021 di Settembre Rosso

Settembre Rosso torna con l’edizione 2021 dopo lo stop forzato dello scorso anno. L’evento organizzato dall’omonima associazione, che da mesi ormai è impegnata nel progetto di solidarietà alimentare “Il Pane e le Rose”, prevede sei appuntamenti tra luglio e settembre dislocati in tre Case del Popolo del territorio. La settima edizione, la prima in epoca pandemica, cambia collocazione sia per le esigenze legate proprio all’emergenza sanitaria, sia perché la sede naturale - la struttura all’interno del parco di Serravalle - non è più a disposizione delle associazioni del territorio, ma data in gestione dall’amministrazione comunale ad una cooperativa.

Settembre Rosso 2021 sarà itinerante e si concentrerà nella seconda metà di luglio e nella prima di settembre. La proposta sociale, culturale e politica rimane, però, intatta, in attesa di poter tornare a fare musica tutti insieme e senza restrizioni. Diritti civili e sociali, solidarietà internazionale, lotte sui territori, lavoro, difesa dell’ambiente, giustizia sociale. Un cartellone che prevede spettacoli teatrali, dibattiti, presentazioni di libri e documentari, tavole rotonde, ma anche svago, cucina e socialità.

Il primo appuntamento è per venerdì 16 luglio al circolo Arci di Petroio. Alle ore 21.30 in collaborazione con Non Una di Meno Empoli si terrà un incontro con le autrici e attiviste Valentina Mira, autrice di “X” (QUI la puntata di Leggerissimo su Radio Lady dedicata), e Sted, autrice di “Questo non è amore”. Martedì 27 luglio, invece, una serata tutta dedicata alla Palestina, sempre al circolo Arci di Petroio. Alle 20 cena a tema di raccolta fondi (prenotazione al numero 347 0572392). A seguire verranno presentati i progetti di cooperazione internazionale a sostegno della popolazione palestinese in Palestina e Libano portati avanti da Arci Toscana, Valdera ed Empolese Valdelsa. Alle 21.30 lo spettacolo teatrale “Spero, dispero e spero” dell’autrice e drammaturga Annet Henneman. Infine, mercoledì 28 luglio al circolo Arci di Santa Maria si terrà un confronto con le realtà in lotta della Toscana che si stanno battendo per la difesa dei territori e dell’ambiente. L’evento, che avrà luogo dalle 21.30, è organizzato in collaborazione con l’assemblea permanente No Keu. Alle 20 si terrà una cena di autofinanziamento per le spese sostenute dall’assemblea (per prenotazioni 0571 540982).

A settembre, invece, si comincia mercoledì 8 settembre con la presentazione e proiezione del film “The Milky Way” a cui parteciperà il regista e attivista Luigi D’Alife. Un viaggio a fianco dei migranti costretti a valicare il confine italo-francese attraverso percorsi impervi di montagna. Appuntamento alle 21.30 al circolo Arci di Ponterotto. Mercoledì 15 alle 21.30 al circolo Arci di Petroio sarà presentato il libro “Non è lavoro, è sfruttamento!” con l’autrice Marta Fana. Alla serata parteciperanno anche gli operai in lotta dell’azienda pratese Texprint, che da mesi stanno portando avanti uno sciopero a oltranza per ottenere il rispetto dell’orario di 40 ore settimanali e dei più basilari diritti sul lavoro. Prima della presentazione sarà possibile partecipare alla cena di finanziamento (per prenotazioni 347 0572392). Infine, giovedì 16 settembre al circolo Arci Ponterotto si terrà dalle 21.30 la presentazione del documentario “Tekoser. Il partigiano Orso” realizzato da Dario Salvetti e dei libri “Orso” curato dal padre di Lorenzo, Alessandro Orsetti, e “Partigiani Contro” di Cannibali e Re. Saranno presenti gli autori.

Fonte: Ufficio Stampa