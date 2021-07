Si rifiuta di indossare mascherina a bordo dell'aereo Pisa-Cagliari, multata 51enne

Si è rifiutata di indossare a mascherina a bordo di un volo di linea, poi ha iniziato ad inveire contro le hostess. È accaduto sul volo Ryanair FR9933 proveniente da Pisa e diretto all'aeroporto di Cagliari-Elmas, la protagonista è una 51enne lucchese. Per lei è scattata una multa da 400 euro.

I passeggeri, vedendola senza mascherina, hanno chiesto più volte di indossarla, poi è intervenuta una hostess che ha cercato di convincerla, ma in tutta risposta è stata insultata e minacciata. Il comandante ha quindi chiesto l'intervento della polizia di frontiera che ha preso in carico la donna arrivati in Sardegna.