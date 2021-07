Tutto esaurito per la seconda serata del Festival Fuciniano

Grande successo di pubblico e di critica per la seconda serata dal vivo, dopo le iniziative on line dei mesi scorsi, del Festival Fuciniano. La manifestazione organizzata dal Comune di Vinci in collaborazione con l’associazione La Valigia Blu, gode del patrocinio della Regione Toscana e del contributo del Consiglio regionale.

Venerdì 9 luglio, nello scenario incantato di piazza Guidi a Vinci, dove per l’occasione era stato ricostruito con minuziosa puntualità lo “studianaio” di Renato Fucini (con esposizione di quadri originali dell’adorata Mippia), sono stati presentati numerosi inediti di David, padre del poeta, e dello stesso Renato. La serata “Empoli svegliati!”, condotta magistralmente da Nicola Baronti e Francesco Bellucci, non ha tradito le attese della vigilia.

Tutto esaurito per i posti a disposizione, con un pubblico interessato e attento che ha seguito la lettura dei testi assolutamente inediti, frutto di ricerche e di grandi operazioni di ricomposizione dell’opera fuciniana condotte dagli autori. Le note del magnifico violino di Patrizio Castiglia hanno accompagnato la ricostruzione biografica fino ad oggi sconosciuta di un personaggio di casa Fucini.

Per chi non fosse stato presente alla serata, presto lo conoscerà, visto che a breve, sul sito del Festival, sarà pubblicato anche il video integrale della serata. All’iniziativa erano presenti il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, e la vicesindaca con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi, che ha introdotto la serata. Il Festival celebrativo del centenario della morte del poeta proseguirà con tante iniziative da qui alla fine dell’anno.

Prossimo appuntamento venerdì 10 settembre in Biblioteca Leonardiana, con la presentazione da parte di Paolo Santini degli inediti conservati nel Fondo Fucini del prestigioso istituto vinciano.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa