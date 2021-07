Anche i lavoratori dell'Empolese Valdelsa sostengono la vertenza Gnk: adesione allo sciopero generale

Anche i lavoratori dell'Empolese Valdelsa parteciperanno compatti allo Sciopero Generale di 4 ore proclamato da CGIL, CISL e UIL per la mattina di lunedi 19 luglio 2021 a sostegno della vertenza Gnk a Campi Bisenzio. Numerose RSU, per favorire la partecipazione al Presidio in Piazza Santa Croce hanno deciso di proclamare lom sciopero per l'intera giornata.

Ecco il volantino, con cortese preghiera di pubblicazione, che indica anche i luoghi e gli orari di partenza dei pulmann che partiranno dai vari luoghi della nostra zona. Coloro che volessero partecipare possono mettersi in contatto con le Camere del Lavoro del Territorio.

Paolo Aglietti

Coordinatore Cgil Empolese Valdelsa