A causa di un black out sulla linea della energia elettrica in zona Piazza del Popolo a Empoli si sono verificati alcuni disagi agli sportelli dell'Urp del Comune. Per circa tre ore ci sono stati problemi alla posta elettronica e ai server comunali. Tutto è stato ripristinato con il ritorno dell'energia elettrica poco prima delle 18.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa