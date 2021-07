Cadavere ritrovato in un canale di scolo a Piombino

È stato ritrovato un cadavere in un canale di scolo in zona portuale a Piombino. Il ritrovamento è avvenuto oggi, intorno alle ore 12.30. Da quanto appreso si tratterebbe di uomo di circa 40 anni. La morte risalirebbe a non più di 12 ore fa. A dare l'allarme è stato un funzionario della Autorità portuale che stava effettuando un sopralluogo nella zona. Intervenuti i carabinieri e il medico legale. La persona morta era priva di documenti, ancora in corso le indagini per risalire all'identità.