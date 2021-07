Cena di AISLA Firenze alla tenuta Le Fonti San Giorgio di Montespertoli

Anche quest’anno AISLA Firenze, i tanti amici e sostenitori dell’associazione si ritrovano per l’annuale cena di beneficenza. Appuntamento fissato venerdì 16 luglio a partire dalle ore 20:00 presso la tenuta Le Fonti San Giorgio di Montespertoli. Una splendida cornice nella quale unire la solidarietà agli ottimi prodotti del territorio chiantigiano, tutti a filiera corta. “La cena, ospitata da diversi anni alla tenuta Le Fonti San Giorgio, è uno degli eventi di raccolta più importanti per noi, a maggior ragione durante l’emergenza. Per questo desideriamo ringraziare la famiglia Giovannelli, Piera che si è sempre dimostrata vicina alla nostra causa e tutti i dipendenti della tenuta che ci hanno sempre fatto sentire a casa” sottolinea Barbara Gonella, Presidente di AISLA Firenze. L’Azienda Agricola e Agrituristica Le Fonti a San Giorgio sorge sul colle di San Lorenzo, nel Comune di Montespertoli (Firenze), nel Chianti. La proprietà è gestita dalla famiglia Giovannelli, produttori di vino Chianti DOCG ed olio extravergine d’oliva da tre generazioni.