Dante 700, Odoardo Piscini racconta il secondo momento del Canto XI del Purgatorio: la 6a puntata

Odoardo Piscini torna ad addentrarsi nella prima cornice del Canto XI del Purgatorio tra le anime dei superbi e nella sesta puntata del ‘Dante 700’, in occasione delle celebrazioni dantesche, racconterà l’incontro del sommo Poeta con ‘La vanagloria: Oderisi da Gubbio’. L’appuntamento col professor Piscini, membro dell’associazione turistica Pro Empoli, è in video sui social come ogni venerdì pomeriggio.

Ricordiamo che il viaggio è trasmesso non soltanto sui social del Comune di Empoli ma anche su Youtube, e sui canali delle tv locali Clivo (canale 680) e Antenna 50 (canale 615).

I VIDEO TITOLI – 1.Introduzione/Presentazione; 2.La faziosità intelligente: Farinata degli Uberti; 3.La morte misteriosa: Pia (Tolomei?); 4.Padre nostro; 5.Botoli, volpi e lupi: contro i toscani; 6.La vanagloria: Oderisi da Gubbio; 7.Vergine madre; 8.Lo loco mio che vaca: contro il papato; 9.Il peso del gran manto: Adriano V; 10. Gola e lussuria: la femmina balba; 11.La misericordia divina: Manfredi di Svezia; 12.Le poppe scoperte: contro le donne fiorentine; 13. Il folle viaggio: Ulisse; 14. Il tragicomico: Malebolge.