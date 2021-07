Dibattito Green Pass, che ne pensi? Il sondaggio di gonews.it

Green pass per accedere a luoghi pubblici, eventi sportivi o mezzi di trasporto per lunghe tratte? Queste alcune delle ipotesi che stanno impegnando il governo riguardo a quali decisioni assumere. Questi alcuni dei punti che stanno alimentando il dibattito tra politici, esercenti e cittadini nelle ultime ore.

A dare il 'La' all'orchestra sulla discussione del passaporto vaccinale è stata la Francia quando, il suo presidente Emmaunel Macron, ha annunciato l'estensione della validità del green pass: a Parigi e non solo il certificato servirà anche per accedere nei luoghi pubblici. E mentre la decisione non è piaciuta a qualcuno, che ha organizzato proteste nella capitale, in Italia si riflette sul da farsi.

Nonostante prosegua la campagna vaccinale, la tregua dei mesi estivi sembra aver iniziato a vacillare a causa di un innalzamento dei contagi. Ieri in Italia erano 2.153 i nuovi casi, mai così alti dal 6 giugno scorso. Restringendo il campo, ieri in Toscana erano 90 i contagi contro i 173 di oggi. Praticamente un raddoppio in 24 ore.

Con coloro che ancora mancano all'appello del vaccino e questi nuovi dati, un utilizzo più diffuso del green pass appare una scelta che possa evitare misure più restrittive in futuro. Questa mattina in centro a Empoli vi abbiamo chiesto cosa ne pensate e, nelle prime interviste video, è stato espresso un sì unanime all'allargamento dell'utilizzo del passaporto vaccinale.

D'altro canto, nonostante si tratti solo di ipotesi, si fa sentire la preoccupazione degli esercenti che percepiscono l'utilizzo del green pass in ristoranti e locali come un nuovo rischio per le loro attività.

