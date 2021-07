Distretto di Santa Croce, Ciampi (Pd): "Per il rilancio servono sinergie tra imprese e Its"

“Utilizzare le risorse, stanziate dal Decreto Sostegni Bis per il settore tessile e conciario, per promuovere nuove tecnologie innovative ed ambientalmente sostenibili collaborando con la proposta formativa già sviluppata dagli Its e dai diversi istituti di formazione tecnica superiore”: è quanto prevede un ordine del giorno a prima firma della deputata Pd Lucia Ciampi approvato oggi, giovedì 15 luglio, dalla Camera dei Deputati.

“Il fondo da 10 milioni di euro rappresenta un primo significativo segnale per un comparto che tenta di uscire con difficoltà dalla crisi. Per il distretto conciario di Santa Croce è una opportunità di rilancio che deve essere concretizzata coinvolgendo pienamente il tessuto produttivo locale ed in stretta sinergia con le esperienze del sistema formativo professionale territoriale”: conclude Lucia Ciampi.