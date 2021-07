Fondazione Toscana Spettacolo: Cristina Scaletti è la nuova presidente

Si sono Insediati ieri, mercoledì 14 luglio 2021, il Consiglio e il nuovo Comitato Direttivo della Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Nella prima riunione il Comitato Direttivo ha eletto presidente Cristina Scaletti, che succede a Beatrice Magnolfi, alla guida dell’ente per due mandati dal 2011 al 2021.

Il nuovo Comitato Direttivo, che resterà in carica per cinque anni fino al 2026, è composto da tre membri nominati dalla Regione Toscana, Cristina Scaletti, Mariagrazia Internò (eletta vicepresidente) e Fabio Migliorati, e da Rita Nelli, quest’ultima in qualità di rappresentante delle Province che hanno la qualifica di enti fondatori della Fondazione Toscana Spettacolo.

La presidente appena eletta Cristina Scaletti e i componenti del nuovo Comitato Direttivo della Fondazione Toscana Spettacolo onlus hanno rivolto il loro ringraziamento ai consiglieri che li hanno preceduti e alla presidente uscente Beatrice Magnolfi per l’importante lavoro svolto.

Scaletti ha inoltre dichiarato:

“In un momento difficile come questo, dove la pandemia ha sconvolto le vite di tutti, la cultura riveste un ruolo fondamentale ed è importante immaginare di ripartire sostenendone la centralità. Come Comitato Direttivo svolgeremo un’attività collegiale, nel rispetto dei principi statutari, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente la rete dello spettacolo dal vivo e implementarne le relazioni con tutti i settori della cultura in Toscana”.

Il nuovo Comitato Direttivo della Fondazione Toscana Spettacolo onlus

Cristina Scaletti (presidente) è nata a Firenze nel 1968. È laureata in medicina, specializzata in immunologia e allergologia ed è dottore di ricerca in immunologia clinica. È ricercatrice all’Università di Firenze e responsabile clinico della Rete regionale malattie rare.

Ha ricoperto la carica di assessore all’Ambiente del Comune di Firenze dal 2009 al 2010. È stata consigliere regionale e assessore regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio dal 2010 al 2014.

Nella legislatura 2014-2019 ha ricoperto la carica di consigliere comunale del Comune di Firenze.

Mariagrazia Internò (vicepresidente) è nata a Firenze nel 1968. Laureata in giurisprudenza, dal 2011 esercita la professione di avvocato in ambito civilistico, occupandosi in particolare di diritto di famiglia e diritto del lavoro.

Fabio Migliorati è nato ad Arezzo nel 1974. È critico d’arte, curatore di prestigiose esposizioni e rassegne di estetica contemporanea; è consigliere per le Arti alla Presidenza della Commissione Cultura del Senato, già direttore della Galleria Civica di Arezzo. Si occupa di cultura dei linguaggi creativi, fra traduzione e interpretazione del testo d’arte. È alla seconda esperienza nel Comitato Direttivo della Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Rita Nelli è nata a Lucca nel 1972. Da sempre impegnata in ambito culturale ed associazionistico, dal 2007 si occupa di Teatro di base, con particolare attenzione per il Teatro Sociale e Civile. Ideatrice e animatrice di iniziative di formazione teatrale e promozione del pubblico, è presidente regionale del Comitato F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) della Toscana. È al secondo mandato nel Comitato Direttivo della Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Fonte: Fondazione Toscana spettacolo onlus