Sono entrati in un distributore e hanno portato via la cassa automatica. È avvenuto a Pisa sulla via Aurelia Nord alle 5 di oggi, giovedì 15 luglio. La polizia è intervenuta subito e ha notato segni di effrazione all'entrata del distributore. Mancava la parte interna della cassa automatica, da quantificare ancora l'importo del furto.