Giornata della prevenzione, gli esami in piazza a Empoli

Per la giornata della prevenzione la Croce Rossa Italiana di Empoli si attrezza con un evento dedicato, sabato 17 luglio, nella centralissima piazza della Vittoria. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 sarà l'occasione per poter effettuare esami in maniera totalmente gratuita. Si parla della misurazione della pressione arteriosa, del tasso di glicemia, della vista. Saranno presenti anche professionisti come un otorinolaringoiatra, uno psicologo e un dottore specializzato in fibromialgia e dolore cronico. L'evento si tiene con il patrocinio del Comune di Empoli.

Una buona occasione per partire in vacanza in sicurezza.