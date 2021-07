Dalla Zanzara a Firenze, Giuseppe Cruciani presenta il suo libro Nudi

Il più irriverente dei conduttori radiofonici sarà a Firenze. Al Forte di Belvedere Giuseppe Cruciani presenterà domenica 18 luglio alle 18 il suo nuovo libro 'Nudi. Il sesso degli italiani'.

Il popolare speaker della Zanzara di Radio24 (in coppia con David Parenzo) racconta il sesso degli italiani attraverso le storie, le confessioni e le esperienze di persone comuni, vip, e di chi col proprio corpo lavora ogni giorno. Cinquant’anni dopo i Comizi d’amore di Pasolini, un viaggio nella società italiana del XXI secolo per conoscere le nostre abitudini e i nostri tabù, veri o presunti. E per scoprire che questi raccontano di noi molto più di quello che crediamo.

Ingresso libero su prenotazione su Eventbrite.

I posti sono limitati e non numerati, le sedute sono distanziate secondo le vigenti normative anti-contagio. Per info e prenotazione tavoli bar: 393.8137277