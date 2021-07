Incrocio tra via Monaco e Liguria, Lega Empoli: "Amministrazione intervenga"

"Come gruppo Lega eravamo intervenuti già due anni fa sottolineando la pericolosità dell'incrocio tra via Guido Monaco e via Liguria davanti alla casa di riposo Vincenzo Chiarugi. La visibilità per gli automobilisti che arrivano da Via Liguria è ostruita dalle auto parcheggiate fin a ridosso dell'incrocio con via Monaco, dove non ci sono più ormai da anni i paletti dissuasori di sosta. Molti cittadini hanno segnalato la situazione ai vigili urbani, ma non è stato fatto niente se non qualche multa sporadica.

Con il rientro a scuola a settembre la situazione sarà ancora più problematica con un grande numero di automobili e con l'attraversamento dei pedoni. Quindi per evitare che possano accadere incidenti, è necessario che l'amministrazione comunale intervenga mettendo nuovamente i dissuasori di sosta a ridosso dell'incrocio, in modo da evitare che vengano parcheggiate le macchine che coprono la visibilità. Purtroppo le nostre segnalazioni non hanno portato a nessuna azione da parte del Comune di Empoli e sono convinto che qualcosa si muoverà solo se accadrà qualcosa di grave, ma spero non si debba arrivare a tanto per far svegliare l'amministrazione comunale".

Andrea Picchielli, Capogruppo Lega Salvini Empoli