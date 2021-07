Licenziamenti Gnk, delegazione dei lavoratori ricevuta in Consiglio regionale

“Il consiglio regionale è vicino e solidale con gli operai e le loro famiglie colpiti così bruscamente da una improvvisa lettera di licenziamento che nel merito e nel metodo è inaccettabile”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, nel corso dell’incontro, svoltosi a palazzo del Pegaso, tra la delegazione dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio e i rappresentanti dei gruppi consiliari. L’incontro si è svolto mentre una folta rappresentanza dei lavoratori manifestava davanti alla sede della prefettura di Firenze, dove si è aperto il tavolo sulla vertenza in collegamento con il ministero dello Sviluppo economico.

“Nel prossimo Consiglio regionale, previsto per martedì 20 luglio – ha aggiunto Mazzeo, - tutti insieme voteremo un documento congiunto che poi invieremo al governo per chiedere che intervenga in maniera risolutiva su questa vertenza, che riguarda non solo i lavoratori della Gkn e non solo Campi Bisenzio, ma tutta quanta l'area Fiorentina è tutta quanta la Toscana”. Il presidente ha aggiunto che l’Assemblea legislativa della Toscana chiederà “inoltre che anche a livello europeo vi sia una comunione di intenti affinché si impedisca, a Paesi membri dell'Unione Europea, di porre in essere attività di dumping sociale sul costo del lavoro a danno delle aziende presenti in Italia”.

“Alla stessa maniera – ha concluso Mazzeo – richiameremo alle proprie responsabilità i committenti di Gkn, in particolar modo il gruppo Stellantis, già ex Fca, che dallo Stato italiano ha ricevuto ingenti sostegni”.