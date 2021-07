Nuovo cda Sas, gli auguri di buon lavoro del sindaco Nardella e dell’assessore Gianassi

“I migliori auguri di buon lavoro al cda di Sas neoinsediato, al presidente Marco Semplici e ai consiglieri Valentina Borgogni e Andrea Pugliese. Li attendono sfide importanti per una gestione sempre più efficace e efficiente dei servizi al cittadino. Cogliamo l’occasione anche per ringraziare il presidente uscente Agresti così come gli altri consiglieri per il lavoro svolto fino ad adesso”.

Così il sindaco Dario Nardella e l’assessore alle partecipate Federico Gianassi in merito al nuovo cda Sas.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa