Pagnana, inaugurata la nuova ‘Piazza Arno’

Taglio del nastro per Piazza Arno a Pagnana. L’opera che ha riqualificato il centro nevralgico della frazione ha regalato un nuovo aspetto all’area del giardino e di fronte alla scuola. Ma non era stata ancora inaugurata a causa della pandemia. Adesso, in occasione degli eventi della kermesse estiva ‘Pagnana in Piazza’ stato deciso di regalare un momento alla nuova piazza.

Il sindaco Brenda Barnini ha tagliato il nastro insieme al vicesindaco Fabio Barsottini, ai cittadini della frazione, all’associazione i Gufi, al Circolo Arci, e ai consiglieri comunali Simone Falorni e Sara Fluvi

«Una piazza più bella, il cuore di una frazione che si fa più accogliente e più vivibile. Piazza Arno a Pagnana è il simbolo dell'attenzione che questa amministrazione comunale dà alle frazioni del territorio. La inauguriamo – spiega il sindaco Brenda Barnini – nel cuore dell'estate, durante gli eventi che animano questa frazione, sperando che tutto questo possa proseguire. Abbiamo posticipato questo evento a causa della pandemia e speriamo che grazie alle campagne di vaccinazione in corso questo incubo possa essere cancellato. La piazza è simbolo di comunità, di stare insieme ed è per questo che abbiamo investito anche in questa opera a Pagnana».

Oggi si presenta più ordinata, razionale, più moderna. L’investimento complessivo da parte dell’amministrazione comunale è stato di oltre 135.000 euro. Il progetto ha previsto la sistemazione e la riorganizzazione degli spazi dell’area antistante la scuola dell’infanzia, lungo Via della Motta, per una superficie complessiva di circa mq 1.100, di cui circa 700 destinati a parcheggi ed i rimanenti 400 ad area pedonale dotata di panchine. Il parcheggio ha una dotazione di circa 35 posti auto oltre ad una vasta zona destinata alla sosta di biciclette e motocicli. La pavimentazione prevista per tutta le aree destinate a parcheggio è in colorbit, un particolare bitume modificato dalle tonalità calde della terra e di basso impatto ambientale.

La sistemazione ha visto anche la messa in sicurezza di quel tratto di Via della Motta con la realizzazione di una parte rialzata a quota marciapiede per ottenere sia la riduzione della velocità dei veicoli in transito, ma anche la massima visibilità e l’attenzione ai pedoni in fase di attraversamento stradale.

Il progetto nel suo complesso rivisita lo slargo antistante la scuola sfruttando al meglio gli spazi a disposizione e riorganizzando il loro utilizzo separando le aree di sosta veicoli dai percorsi pedonali di ingresso/uscita dal plesso scolastico e dalle zone pedonali di relax che prevedono alcune sedute. Inoltre è stato eseguito un ampliamento e un adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica ancora in fase di ultimazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa