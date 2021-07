Ha rassegnato le dimissioni nel Comune di Montopoli da assessore al Personale, alla Sicurezza e alla Polizia Municipale Roberta Salvadori. La dottoressa era stata nominata assessore dal sindaco di Montopoli in Val d'Arno Giovanni Capecchi.

Secondo una fonte ascoltata da gonews.it, la fine della collaborazione nel Capecchi-bis sarebbe giunta tramite posta elettronica e riguarderebbe incomprensioni personali tra l'assessore e il sindaco. Salvadori era la seconda nuova entrata nella giunta, nominata nel 2019 assieme a Valerio Martinelli, assessore con molte deleghe tra cui le attività produttive.

"Sono stata improvvisamente attaccata quando mi si faceva prima i complimenti per i risultati raggiunti - spiega Salvadori al telefono, chiamata da gonews.it -. In questi mesi nonostante il covid abbiamo ricostruito un comando della polizia municipale, abbiamo fatto i concorsi, abbiamo ricostruito un fondo per i dipendenti, abbiamo fatto progetti per migliorare performance delle attività dell'amministrazione. Sono stata accusata di volere troppo negli ultimi 20 giorni. Addirittura di aver scritto un emendamento presentato dalla minoranza in Consiglio, quando non è così".

"Ho fatto questo lavoro con estrema passione perché voglio dare un servizio alla comunità - afferma Salvadori -. Se devo essere fraintesa, allora è inutile, non ci sto. Sono medico, coordinatore della disabilità per il territorio della Sds Empolese Valdarno Valdelsa, non ci sto a rimanere attaccata alla poltrona della politica. Ho cercato di rispondere alle persone, ma se deve essere un salto a ostacoli non va bene. Mi rammarico, mi scuso con chi mi ha dato fiducia però siamo ai limiti dell'attacco politico".

In mattinata il sindaco ha revocato le deleghe a Roberta Salvadori, come confermato da Capecchi stesso. Le deleghe restano al sindaco ad interim per il momento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO