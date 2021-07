Solidarietà a Empoli, la cena solidale a Ponte a Elsa per Autismo Lab

Nell’ambito dei progetti Pensati con il cuore, la campagna di crowdfunding della Fondazione Il Cuore si scioglie, la sezione soci Coop Empoli in collaborazione con l’Associazione Fiori di Vetro lancia la raccolta fondi per realizzare Autismo LAB. Obiettivo: dare a ragazze e ragazzi autistici un’occasione per mettersi alla prova, vivendo in prima persona un’esperienza nuova al di fuori dal contesto familiare. Ma anche dare loro l’opportunità di vincere le proprie paure, superare i propri limiti ed esprimere a pieno le proprie potenzialità.

Nel dettaglio i fondi raccolti con il crowdfunding serviranno per diffondere il progetto nel territorio come opportunità di inclusione, per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità al fine di socializzare con i coetanei in contesti diversi da quello familiare, attraverso esperienze esterne, per sviluppare e potenziare le abilità sociali delle persone con disturbo pervasivo dello sviluppo ovvero aiutare tali persone a gestire al meglio le proprie competenze (comunicative, di gestione delle emozioni e dell’ansia, del conflitto, di problem solving, di cura di sé) e infine per aumentare la capacità di relazione con gli altri e con l’ambiente per un ampliamento della rete sociale, aiutando le persone disabili a usare i diversi canali di comunicazione in modo efficace.

Pensati con il Cuore è la campagna di raccolta fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie, nata per sostenere i progetti delle associazioni del territorio. Il meccanismo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le persone, facendo conoscere le realtà locali impegnate nella solidarietà e invitando a dare un contributo per la realizzazione di piccoli e grandi sogni. Una volta arrivati a metà della cifra necessaria, la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppia l’importo per centrare l’obiettivo.

Si può contribuire su Eppela al link https://www.eppela.com/it/projects/30711-autismo-lab o partecipando alle iniziative promosse dalla sezione soci Coop di Empoli. Una novità importante dell'edizione 2021 è rappresentata dalla possibilità di sostenere i progetti attraverso l’acquisto di un prodotto del territorio, che sarà segnalato nei punti vendita Coop.fi. Per il progetto Autismo LAB il prodotto che alimenta la raccolta fondi è la ciambiella toscana Ponte Vecchio.

C'è tempo per contribuire fino al 25 luglio.

Fra gli eventi di raccolta fondi, la cena del prossimo 21 luglio, che segue la serata evento con intermezzi musicali dello scorso 28 giugno. Antipasto, giro pizza, acqua e vino a cura di Jaffra Pizzeria sono gli ingredienti della serata solidale prevista per mercoledì 21 luglio dalle 20 nella pista all’aperto del Circolo Arci di Ponte a Elsa in via Livornese 325. Il costo della cena è 15 euro per adulti, 10 per bambini fino a 10 anni. C’è tempo per prenotarsi fino al 19 luglio. Basta telefonare al 3534275185 o scrivere una mail a sez.empoli@socicoop.it

“Sosteniamo questo progetto di crowdfunding per dare una opportunità in più ai ragazzi con disturbi dello spettro autistico sul territorio. Siamo felici di constatare che l’obiettivo è vicino e per questo invitiamo tutti a contribuire alla raccolta fondi – dichiara Francesca Martini, presidente della sezione soci Empoli – Nel progetto che ci ha presentato l’Associazione Fiori di Vetro ci sono tanti punti in comune con i nostri impegni quotidiani, dall’inclusione all’ecosostenibilità. Anche per questo non potevamo non sposare la proposta di Autismo LAB”.

"Il progetto Autismo LAB è finalizzato alla crescita emotiva e relazionale dei ragazzi con disturbo pervasivo dello sviluppo. La condizione di disabilità pone problematiche che vanno ben oltre il rendimento quotidiano della persona nel lavoro, e coinvolge temi che, in misura maggiore rispetto al solito, determinano il benessere o il malessere dell’individuo: ossia la salute, gli affetti, il tempo libero, le autonomie personali, ecc. La modalità che abbiamo scelto per sostenere i nostri ragazzi, quella di Autismo LAB, è innovativa e vuole ampliare le opportunità per i giovani con autismo negli ambiti lavorativi e della vita privata.

Ringraziamo di cuore Fondazione Il Cuore si scioglie e la sezione soci Coop di Empoli per il sostegno” fanno sapere dall’Associazione Fiori di Vetro.

Fonte: Unicoop Firenze