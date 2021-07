L'insalata ha un bassissimo potere calorico poiché costituite principalmente di acqua, carotenoidi, ferro, potassio, vitamina A, B2 e C. Ottimo è il contenuto in fibre che consentono di regolarizzare la funzionalità intestinale. L'importante presenza di acqua conferisce all'insalata un potere dissetante e saziante allo stesso tempo, per non parlare del gusto semplice ma variegato tra le varietà

Tranci di salmone con panatura alle erbe e insalatina alla senape

Ingredienti per 4 persone

4 tranci di filetto di salmone con la pelle e senza lische

3 fette di pancarré di pane duro

Qualche rametto di erbe aromatiche miste (aneto, maggiorana, prezzemolo)

1 limone con buccia edibile

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Per l’insalata

2 piccoli cespi di insalata Lollo rossa e verde

1 cucchiaio di senape

1 cucchiaio di aceto bianco

1 bicchiere di olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Preparazione

Mettete nel frullatore le fette di pane con le foglie delle erbe aromatiche, un filo d’olio, sale e pepe e frullate fino ad ottenere delle briciole non troppo grandi. Sistemate il salmone con il lato della pelle verso il basso su una teglia ricoperta di carta forno. Distribuite la panatura sulla polpa dei filetti premendo delicatamente per farla aderire. Ultimate con una leggera grattugiata di scorza di limone e un filo di olio. Fate cuocere in forno ventilato a 180 gradi per 10 minuti, più un minuto o due di grill per la doratura finale. Nel frattempo pulite e asciugate l’insalata e spezzatela in una ciotola grande. In un barattolino stemperate la senape nell’aceto, aggiungete sale, pepe a piacere e coprite con l’olio. Chiudete bene e agitate energicamente per ottenere un’emulsione. Regolate il sapore, se necessario, e la consistenza aggiungendo poca acqua se troppo densa o altro olio se troppo liquida. Condite bene l’insalata con qualche cucchiaio di salsa (potete conservare quella che avanza per diversi giorni in frigo con il coperchio). Servite i filetti di salmone con l’insalata, completate con altra scorza di limone grattugiata prima di servire.