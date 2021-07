Trattore si ribalta, ferito 61enne nell'Aretino

Incidente sul lavoro a Poppi, un 61enne è rimasto ferito dopo che il ribaltamento di un trattore. L'uomo, residente a Bibbiena, ha riportato diversi traumi ed è stato portato in codice rosso con l'elicottero Pegaso a Careggi. Questa mattina l'uomo stava lavorando con il trattore a San Martino in Tremoleto quando, per cause da chiarire, il mezzo si è ribaltato e lo ha colito. Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza e Pegaso. Attivato anche servizio di prevenzione della sicurezza sui luoghi di lavori della Asl.