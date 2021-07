Cent'anni e oltre, Livorno festeggia nonna Lucia e nonna Anna

Domani, venerdì 16 luglio, Livorno festeggia due cittadine ultracentenarie: sono Lucia Jole Saladino, classe 1919, e Anna Lenzi, classe 1920.

Lucia Jole Saladino è nata il 16 luglio del 1919 a Camporeale, in provincia di Palermo. Dopo la guerra con il marito si è trasferita a Livorno, dove ha lavorato come insegnante per tanti anni: prima in scuole speciali per bambini down o con disabilità, avendo un diploma anche per questo tipo di insegnamento, e successivamente come maestra nelle scuole elementari.

Ha due figli, Gianfranco che vive a Livorno e Donatella che abita a Parma, quattro nipoti e tre bisnipoti. Nonna Lucia si sente benissimo, è molto vivace anche intellettualmente, ma quello che più apprezza adesso è la famiglia, che la coccola e protegge, e con la quale festeggerà i suoi 102 anni.

Il sindaco Luca Salvetti le invia gli auguri più sinceri a nome di tutta la città.

Anche Anna Lenzi, l’altra signora livornese che ha oltrepassato il secolo di vita, è residente a Livorno da tantissimi anni (è nata a Pieve Fosciana, in provincia di Lucca, il 16 luglio 1920) e anche lei ha lavorato nel mondo della scuola, presso il nido comunale di via San Carlo, fino alla pensione.

Anna è sempre molto in gamba: legge il quotidiano, segue la televisione e cammina senza bisogno di aiuto. Ha 5 nipoti e 6 bisnipoti, e con tutta la sua numerosa famiglia festeggerà i 101 anni in un noto ristorante di Antignano. Anche a lei gli auguri più cari del sindaco Luca Salvetti da parte di tutta la città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa