Will Meets a Vinci, appuntamento al Castello

Will, community online che conta oltre 1 milione di followers su Instagram e Facebook e fenomeno social ed editoriale nato nel 2020, fa tappa a Vinci con il tour Will Meets, organizzato in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia.

Lunedì 19 luglio alle 18.45 al Caffè del Castello di Vinci, in via della Torre 7, il team di Will incontrerà la community locale per un momento di ascolto e confronto. Si parlerà anche di quali sono i temi che interessano davvero nel dibattito pubblico, di come il turismo può valorizzare le comunità locali e di quale futuro i giovani immaginano per l’Europa. A seguire, sarà offerto un piccolo aperitivo. È possibile confermare la propria presenza a questo link.

La tappa del team di Will a Vinci fa parte dell’iniziativa Will Meets, un tour di ascolto in Italia, da Sud a Nord, per incontrare la community, uscire dalla bolla dei social e definire un piano editoriale più inclusivo. Il team di Will è appena stato in Sicilia, Campania e Lazio e proseguirà in Emilia-Romagna. Il progetto si svolge in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia, impegnato a sua volta a stimolare la partecipazione all'iniziativa della Conferenza sul futuro dell'Europa, piattaforma lanciata dall'Unione Europea per consultare i cittadini e consentire loro di condividere le proposte per il futuro dell'UE.

Fonte: Ufficio stampa