Abbattimento di sei alberi pericolosi: arriva l'ordinanza a Lucca

È stata firmata l'ordinanza che dispone l'abbattimento di sei alberi a Lucca: un tiglio in via delle Gavine a San Macario, due alberi presso il cimitero di Nozzano, due pioppi bianchi in via dei Bacchettoni e in via delle Tagliate a Sant'Anna, un cipresso fra viale Cavaletti e viale Lazzaro Papi.

Secondo la perizia e le successive note dell'agronomo Claudio Lorenzoni gli esemplari sono tutti in casse “D”, la massima per pericolosità di cedimento, e per questo ne è stato disposto l’abbattimento.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa