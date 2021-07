Babbo e figlio investiti all'incrocio di Ponzano, paura ma nessuna grave conseguenza

Tanta paura nel tardo pomeriggio a Empoli in zona Ponzano per un incidente che, fortunatamente, non ha comportato gravi conseguenze. Babbo e figlio, che stavano attraversando la strada, sono stati investiti all'altezza dell'incrocio di via dei Cappuccini. È successo intorno alle 18.30. Da quanto si apprende il genitore, che stava attraversando la strada sulle strisce, aveva in collo il figlio di neanche un anno quando sono stati colpiti dall'auto.

Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza della Misericordia di Empoli e la polizia municipale per accertamenti e rilievi.

Fortunatamente il babbo e il suo piccolo non avrebbero riportato gravi conseguenze, solo tanta paura. Infatti sono stati soccorsi in buone condizioni di salute, e trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli per accertamenti.